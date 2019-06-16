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Супрун разрешила украинцам сидеть на холодном 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном в жару и не бояться, что от этого можно заболеть.
В своем Facebook Супрун опубликовала «мифы о холодном», в том числе посоветовав сидеть на холодной поверхности, чтобы отдохнуть в жару.
«Не стоит очень беспокоиться, что заболеете. Существует много ложных представлений относительно сидения на холодном и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать», — отметила она.
Кроме того, врио министра здравоохранения Украины посоветовала есть мороженое в жару и во время болезни, потому что оно «передает энергию и приятные ощущения».
Супрун посоветовала украинцам открывать окна в маршрутках, не страшась сквозняков, так как это «не является чем-то плохим».
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