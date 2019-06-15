Ползал на коленях? Украина простила российского актера

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Украина сменила гнев на милость: новый скандал со «Сватами» 

Газета.Ru 1 час назад
Российского актера Федора Добронравова вычеркнули из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. До этого Служба безопасности Украины запретила звезде «Сватов» въезд в страну на три года из-за того, что он якобы посещал Крым.
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В обновленном списке лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины, отсутствует имя российского актера Федора Добронравова. Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение о запрете на въезд в страну для исполнителя роли Ивана Будько в сериале «Сваты», передает РИА «Новости». Сам Добронравов, внесенный в черный список сотрудниками СБУ за посещение территории Крыма, называет обвинения в свой адрес безосновательными.
«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу [на Украину]. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — говорил Добронравов ранее.
У представителей спецслужб на этот счет была другая версия: по их информации, актер неоднократно выступал с публичными заявлениями антиукраинского характера, а также нарушал закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».
После снятия запрета артист полетел с гастролями в Крым, где сыграл на сцене керченского дворца культуры «Корабел», после чего переместился в Севастополь и выступил с концертом в «Музыкальном театре Крыма», передает УНИАН. Напомним, что Федор Добронравов был внесен в перечень лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины министерством культуры страны в ноябре 2017 года.
На фоне скандала с Добронравовым глава Госкино Филипп Ильенко сообщил об аннулировании государственной регистрации и прокатного удостоверения всех сезонов сериала «Сваты».
«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», — написал Ильенко в фейсбуке.
Также об окончании работы над продолжением проекта заявил и Владимир Зеленский. Как известно, «Студия Квартал 95» много лет занималась работой над «Сватами», а сам нынешний президент Украины является продюсером всех сезонов.
«Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в фейсбуке. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — говорил Зеленский.
Реакцией обладателей прав на сериал стал иск в суд с требованием отменить решение Ильенко и Зеленского. В результате рассмотрения иска окружной районный суд Киева постановил вернуть силу прокатным удостоверениям «Сватов».
Однако позже руководству украинского телеканала «1+1» было отказано в выдаче повторного прокатного удостоверения только на второй сезон «Сватов», передает «Детектор Медиа».
Несмотря на объявленную анонимность голосования, сотрудники Госкино согласились предоставить телеканалу по устному запросу экспертные карты с решениями и аргументациями. Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что карточки были выданы еще 11 июня, а фамилии голосующих не разглашались.
По словам программного директора российско-украинского канала «Эспрессо» Марии Гурской, являвшейся одним из членов экспертной комиссии, в сериале названия государственных учреждений указаны на русском языке, но на вывесках видны украинские надписи, что создает ощущение интегрированности Украины в российское пространство.
Журналистка считает, что такие казусы приводят к комплексу неполноценности граждан Украины и унижает их достоинство. Она отметила, что семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной и цивилизованной, чем российские персонажи. По мнению Гурской, изменение монтажной версии всего сезона и фамилий героев стало бы весомым аргументом в решении о выдаче каналу прокатного удостоверения.
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Украина , Видео , Статьи , Филипп Ильенко , Владимир Зеленский , Федор Добронравов , Минкультуры , СБУ , РИА Новости , УНИАН , Киев
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