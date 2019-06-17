Фактически результаты первого после выборов опроса на Украине показывают, что региональные различия в стране по-прежнему существуют. Если распределить данные опроса по этническому и языковому признакам, картина будет аналогичной: западные области голосуют за Евросоюз, восточные — за Россию. Вывод: украинцы хотят, чтобы все изменились — кроме них самих, пишет автор Atlnantic Council (США) .
Недавняя убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине над действующим прфезидентом Петром Порошенко вызвала активные дебаты и породила многочисленные домыслы. Наибольший интерес вызывает утверждение о том, что мы являемся свидетелями д