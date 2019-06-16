Киев сделал Кишиневу предложение

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома , сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Как следует из сообщения на сайте «Укртрансгаза», в настоящее время Кишинев импортирует российский газ через территорию Украины, однако действие соответствующего контракта заканчивается в 2019 года. В связи с этим «Укртрансгаз» предлагает Молдавии задуматься об использовании украинской газотранспортной системы и импортировать через нее голубое топливо из Евросоюза, исключив таким образом участие в этой схеме российского Газпрома.

Такую инициативу в Киеве объяснили «задержкой строительства интерконнекторов „Румыния — Молдавия“. Речь идет об альтернативном газопроводе для соединения с газотранспортной сетью Румынии. Газопровод строится Молдавией при поддержке Евросоюза. Сложившаяся ситуация, считают в „Укртрансгазе“, „ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом“.

»Сегодня украинская ГТС обеспечивает гибкую и надежную транспортировку больших объемов газа в Европу по конкурентоспособным ценам. Пока ни одна другая газотранспортная система не предлагает такую гибкость и запас мощности. Уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия Газпрома», — заверяют в компании.

Кроме того, Кишиневу предложили создать собственный страховой запас газа в подземных хранилищах Украины, чтобы обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов.

Соответствующее предложение было направлено Молдавии еще весной, но известно о нем стало только 14 июня. В Кишиневе эту информацию пока не комментировали.

Тем временем президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером новые условия поставки газа с 2020 года.

Между тем «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС из-за того, что компания не успевает рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.