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Западные СМИ об украинских названиях по-английски 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: © instagram.com/olma.minsk
На минувшей неделе европейские СМИ подозревали Украину в помощи Германии, пытающейся перезагрузить отношения с Россией, американские предполагали, что «евреи выведут Украину из прорыва», а в Гонконге были уверены, что Украина будет высасывать финансовые соки из Китая, пока тот не поинтересуется, а когда же Киев станет гасить долги

«Германия предаст Европу, и Украина ей поможет»

Германия собирается предать Европу и Украина может ей в этом помочь, считает польское издание Defence24.
Корреспондент Якуб Вех уверен, что «Берлин на глазах всего ЕС начинает перезагружать отношения с Москвой», а все — ради «Северного потока — 2», который не только позволит Германии и России зарабатывать большие деньги, но и фактически сделает первую из названных стран государством, управляющим всей Европой, держа руку на газовом вентиле.
«У Германии объявился помощник в этом деле, хотя возможно, что он и сам не ожидал оказаться в таком качестве, — пишет Якуб. — Это президент Украины Владимир Зеленский, который намерен пойти на переговоры с Москвой».
Само по себе намерение, по мнению автора, неплохое, но он подозревает, что Зеленский не станет настаивать «на уходе России из Крыма и востока Украины». А раз так, считает журналист, то и Германия может начать убеждать Евросоюз отказаться от санкций, несмотря на то, что Крым не возвращен.
В логических построениях польского корреспондента слишком много «может быть», «скорее всего» и «намеревается», чтобы с ним согласиться. Хотя он вряд ли в этом нуждается — текст, претендующий на статус аналитического обзора, на самом деле составлен по «петушиному» принципу: главное — прокукарекать, а уж наступит рассвет или нет — не мое дело.

«Инструмент Запада или друг Китая — вот в чем вопрос»

Англоязычная версия издания South China Morning Post (Гонконг) полагает, что Украина в настоящий момент находится на перепутье, как тот богатырь из русских сказок перед камнем, на котором написаны разные маршруты движения и все — с сомнительными перспективами. Вариантов на «камне», в отличие от сказочной ситуации, не три, а всего два.
«Мучительный выбор: признать себя инструментом Запада для борьбы против России или стать другом Китая, — рассуждает автор материала Ли Лю. — Китай обещает одной из беднейших стран Европы подарки, оживленную торговлю и кредиты. США предостерегает, что дружба с Поднебесной — штука обоюдоострая, можно и порезаться».
Автор отмечает, что сегодня ВВП на душу украинского населения составляет $2963 в год. Этот показатель выше даже у Ирака и Венесуэлы, поэтому Киев готов распахнуть двери навстречу всем, у кого можно попросить денег и с кем можно наладить торговлю. Лю уверен, что к 2020 году КНР станет крупнейшим торговым партнером Украины, обогнав Россию. В 2018 году товарооборот между Украиной и Китаем достиг $9,8 млрд, это в два раза больше товарооборота между Украиной и США.
«30 лет безуспешных поисков счастья в жизни по образцу западного капитализма результаты принесли весьма посредственные, — резюмирует автор. — Возможности для рывка украинские специалисты теперь ищут в Китае, вдохновляясь примером проделанного им гигантского пути к вершинам мировой экономики».
Штаты предупреждают Киев об опасности сотрудничества с КНР, которая «водит дружбу с Москвой», но Украине, кажется, все равно от кого брать деньги и к кому залезать в долги — все равно перспективы возврата их сомнительны. Об этом говорит пример того, как в Киеве распоряжаются кредитами от МВФ, заключает автор, добавляя, что «украинский премьер объявил 2019 год у себя в стране годом Китая. Судя по всему так и будет. И не только с символической точки зрения».

«Украина ждет и надеется, но Трамп не спешит»

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях G20 в Японии вряд ли принесет много радости Украине, считает корреспондент американской U. S. News & World Report Пол Шинкман.
Автор отмечает, что «когда в ноябре прошлого года Трамп отменил запланированный личный контакт с Путиным на аргентинской встрече „двадцатки“ из-за кризиса в Керченском проливе», тогдашний украинский президент Петр Порошенко рассчитывал, что «жесткая позиция Трампа подчеркнет поддержку Вашингтоном Киева» и окажет давление на Москву.
Однако мечты так и остались мечтами — Кремль не прогнулся.
«Сегодняшний лидер Украины Владимир Зеленский — политик неопытный. Чего от него ждать — пока непонятно», — пишет автор, обращая внимание читателей на то, что президент-комедиант уже сделал шаг назад, «занял более мягкую позицию, согласившись считать знаком готовности Москвы начать переговоры о мире передачу последней Киеву 24 моряков, задержанных в Керченском проливе».
Однако автор полагает, что украинскому лидеру трудно рассчитывать, что к нему прислушаются, ибо «администрация Трампа не торопится выполнять решение о дополнительном выделении средств на поставки летального оружия Украине».
Трамп, правда, регулярно подвергается жесткой критике за то, что не особо давит на Россию в пользу Украины, но американский президент ведет себя как слон, мерно вышагивающий к выбранной цели и не обращающий внимания на лай мосек из подворотен.

«Два еврея что-то знают. Но это не точно»

Британская The Independent смотрит на украинскую ситуацию с некоторой долей оптимизма, основанием для которого является избрание Владимира Зеленского. Дело здесь не в том, что у новоизбранного руководителя существует какая-то суперпрограмма, которая выведет Украину «раз-раз и — в дамки», то есть в число передовых держав. Дело в национальности нового лидера.
«Два еврея (Зеленский и Гройсман — Авт.) у руля такой страны, как Украина, известной в истории своим антисемитизмом, выплескивавшимся иногда в еврейские погромы — это удивительно и неожиданно, — размышляет на страницах издания его обозреватель Ким Сенгупта. — Во время Второй мировой на Украине погибло от 1,2 млн до 1,6 млн евреев, и к этому процессу часть населения страны приложила свою руку. Около 100 тысяч украинцев служили при гитлеровском режиме полицаями, помогая фашистам преследовать и убивать евреев».
Антисемитизм, подчеркивает автор, и сегодня на Украине не исчез. Но новый президент уже, по крайней мере, сказал, что ему не нравится почитание Бандеры, но выразился очень аккуратно и обтекаемо: «Этот человек был героем для некоторых украинцев».
Аналитическая статья Сенгупты — эклектичный текст обо всем понемножку и главным образом о возможном влиянии еврейства на будущее Украины. Типичный «многабукв», как любят писать сегодня в соцсетях, — к концу текста читатель уже не только не помнит, с чего статья начиналась, но и почти забыл, о чем говорилось в середине. «Возможное влияние» тоже особо не конкретизировано. Многократным повторением названия национальности нового президента автор, в конце концов, пытается посеять в мозгу читателя мысль: все будет хорошо, потому что евреи — хорошие люди.
Это, впрочем, мы и так знали. Но хороший человек — не профессия, не синоним понятий «умение руководить государством», «выводить страну из прорыва», «поднимать благосостояние народа». А вот об этом у Сенгупты — сплошь туман. Есть, конечно, слабая надежда, что автор что-то знает, но не спешит раскрывать секреты, дожидаясь, когда пройдут выборы в парламент и президент получит тот законодательный орган, на который в своих преобразованиях сможет опираться. Но, как любят писать все в тех же соцсетях, «это не точно».

Zelensky, Zelenskiy или Zelenskyy?

Аналитический центр Atlantic Council, разбирая проблемы Украины, сосредоточился на… правильном правописании имен и фамилий граждан страны на английском языке. Надо понимать, что более сложных и важных задач, чем овладение английским алфавитом, перед «самой крупной страной Европы» (так в оригинале. — Авт.) не стоит.
Аналитик Питер Дикинсон переживает, что «новый президент даже не знает, как правильно написать свою фамилию латиницей — Zelensky, Zelenskiy или Zelenskyy», и увлеченно рассуждает, как было бы хорошо, если бы украинцы прислушались к западным друзьям и писали бы свои имена-фамилии английскими буквами так, как хочется британцам и янки, а не как того желают «коварные московиты». В этом, считает автор, конечно не полный набор ключей к победе в гибридной войне, но бо́льшая часть их. Однообразное написание украинских имен и фамилий на английском языке «поможет людям перестать воспринимать Украину как загадочное и непонятное место, в котором даже одинаковые на слух имена пишутся по-разному».
К чему бы эти все разглагольствования? Да к тому, выясняется парой абзацев ниже, что «недавно британское издание The Guardian перешло с написания Kiev на Kyiv» и в этом видится не только победа латиницы над кириллицей, но и начало движения Украины от дремучего славянского общества к высотам западной цивилизации.
«По Днепру плывет утюг из столицы-Kyiv'а», — моментально отреагировал старой частушкой на новый лад русскоязычный сектор интернета, прозрачно намекая, что новое написание украинской столицы воспринимается теми, кто говорит и пишет на великом и могучем, не совсем благообразно. Западные друзья юмора не поняли — слишком специфично.
Государственно-национальное строительство — это программа для Украины на многие-многие годы, считает автор. Но если сегодня украинцы определятся с единообразием написания своих имен по-английски, то можно считать, что почти 30 лет, прошедших с момента распада Советского Союза потрачены ими не зря.
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Украина , В мире , Статьи , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , Международный валютный фонд , The Independent , Венесуэла , Германия , Гонконг , Ирак , Киев , Китай , Москва , Республика Крым , США
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