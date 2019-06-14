Признан виновным: Порошенко нарушил конституцию Украины

Конституционный суд Украины (КСУ) пришел к выводу, что экс-президент страны Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, подписав указ о создании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает ZN.ua.

Заявление в КСУ поступило от 46 народных депутатов. Рассмотрев дело, КСУ решил, что Нацкомиссия была создана неконституционным способом, а ее статус и способ формирования не соответствуют основному закону страны.

НКРЭКУ, которую также называют Нацкомиссией по тарифам, была создана указом Порошенко от 27 августа 2014 года. В сентябре 2016-го Верховная Рада приняла закон об НКРЭКУ, предусматривающий, что Нацкомиссия является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

Однако украинская конституция не дает президенту полномочий на создание таких органов, а также не дает ему права назначать и увольнять членов подобных комиссий.

КСУ, среди прочего, решил, что определенный законом статус Нацкомиссии не соответствует конституции: в реальности она представляет собой центральный орган исполнительной власти, поэтому она должна иметь именно такой статус и входить в систему органов исполнительной власти, а направлять ее работу должен кабинет министров.

НКРЭКУ ранее обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения, в частности, в утверждении высоких тарифов для населения и промышленности.