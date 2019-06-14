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Зеленский на встрече с главой ОБСЕ назвал своей главной целью прекращение огня в Донбассе 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, подчеркнув, что прекращение огня и возвращение мира является для него ключевым приоритетом.
"Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", — приводит слова главы государства его пресс-служба.
Он добавил, что Украина осуществляет шаги по активизации переговорного процесса в рамках минского формата. "Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе — второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", — сказал Зеленский.
Мирослав Лайчак в свою очередь заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески содействовать достижению устойчивого мира в Донбассе.
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Украина , В мире , Конфликты , Политика , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Мирослав Лайчак , ОБСЕ , Словакия
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