Зеленский на встрече с главой ОБСЕ назвал своей главной целью прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с действующим председателем ОБСЕ , министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, подчеркнув, что прекращение огня и возвращение мира является для него ключевым приоритетом. "Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", — приводит слова главы государства его пресс-служба. Он добавил, что Украина осуществляет шаги по активизации переговорного процесса в рамках минского формата. "Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе — второй президент Леонид Кучма , другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", — сказал Зеленский. Мирослав Лайчак в свою очередь заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески содействовать достижению устойчивого мира в Донбассе.