Москалькова намерена посетить Вышинского в СИЗО Киева

Такая возможность обсуждалась на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой

Отмечается, что Москалькова вместе с российским МИД принимает самое активное участие в работе по освобождению Вышинского.

«Видно, что для президента Украины В. А. Зеленского права человека, понятия «милосердие» и «гуманизм» стали приобретать своё истинное звучание», — цитирует Москалькову пресс-служба.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Григорий Карасин

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене на Украине. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми киевских властей.