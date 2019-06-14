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Москалькова намерена посетить Вышинского в СИЗО Киева 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена посетить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева.
Такая возможность обсуждалась на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
Отмечается, что Москалькова вместе с российским МИД принимает самое активное участие в работе по освобождению Вышинского.
«Видно, что для президента Украины В. А. Зеленского права человека, понятия «милосердие» и «гуманизм» стали приобретать своё истинное звучание», — цитирует Москалькову пресс-служба.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Григорий Карасин.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене на Украине. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми киевских властей.
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Комментарии
Украина , Общество , Людмила Денисова , Кирилл Вышинский , Григорий Карасин , Татьяна Москалькова , МИД , ФСИН , РИА Новости , Киев
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