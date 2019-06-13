Новак: Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам двусторонней встречи 13 июня с еврокомиссаром по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем. По словам Новака, стороны сегодня обсудили транзит российского газа и прямые поставки на Украину , однако о конкретных объемах речи не шло.

В целом на встрече российская сторона подтвердила уже заявленные ранее предложения: во-первых, свою готовность поставлять газ на Украину по цене на четверть ниже текущей, во-вторых, готовность "Газпрома" пойти на мировое соглашение с "Нафтогазом" по действующим судебным разбирательствам, рассказал Новак. Ранее украинская сторона заявляла, что не согласна на мировую, а скидки готова обсуждать только при посредничестве Еврокомиссии

Министр энергетики РФ считает, что на данный момент Украина не готова к заключению с 1 января 2020 года нового контракта на транзит газа по европейским законодательным нормам, в связи с чем было бы проще продлить действующий контракт, передает ТАСС. Что касается проекта «Северный поток-2» в обход украинской территории и новой ужесточенной газовой директивы Евросоюза , то Новак оценил подход к ним со стороны Шефчовича как конструктивный. Подробности не раскрываются.

Россия не поставляет напрямую газ Украине с зимы 2015 года, при этом поставки транзитом в Европу продолжаются. Частично Украина закупает газ реверсом, то есть перекупает российский газ у европейских потребителей. В июле прошлого года возобновились трехсторонние переговоры с участием ЕК, последняя встреча прошла в январе этого года, результатов пока нет.