Новак ответил на вопросы о возможном сохранении транзита газа через Украину

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 15 июн — РИА Новости. Возможное сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для проекта «Северный поток — 2», заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

На вопрос ведущего Сергея Брилева о вероятности саботажа строительства газопровода со стороны ЕС в случае, если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинскую территорию, министр ответил: «Нет, мы не видим таких рисков».

"Инфраструктура все равно требует расширения и требует строительства на будущее. Иначе бы такие компании европейские, как Shell , Engie, Wintershall, не вкладывали свои собственные средства в неокупаемые проекты", — отметил Новак.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Как заявил Новак в пятницу после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей газа.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.