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Водная блокада Крыма ударила по самой Украине 

Вести.Ru + ещё 23 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу. Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала. По его словам, за пять лет насосы, которые обеспечивали работу системы, превратились в металлолом, а денег на их ремонт власти не выделяют. Дренаж не работает, а в результате стоки и химия с полей попадают в грунтовые воды.
Бывший депутат уверен: единственный выход как можно избежать эпидемий в регионе — открыть канал. Но, похоже, Киев делать это не собирается, сообщает телеканал «Россия 24».
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Украина , Керченский пролив , Алексей Журавко , Верховная Рада , Республика Крым , Херсон
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