Охота на русских: новая выходка националистов на Украине

Владимир Зеленский. Большинство членов экспертной комиссии украинского Госкино проголосовало против выдачи повторного прокатного удостоверения руководству телеканала «1+1» на второй сезон сериала «Сваты» студии «Квартал 95», которую ранее возглавлял нынешний президент Украины

Руководству украинского телеканала «1+1» было отказано в выдаче повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты» студии «Квартал 95», ранее возглавляемой президентом страны Владимиром Зеленским, передает «Эспрессо».

За отказ в выдаче прокатного удостоверения комиссия проголосовала большинством голосов членов экспертной комиссии: 15 проголосовали за, один — против, двое заявили о наличии конфликта интересов, а еще один член комиссии не смог принять участия в голосовании, так как был занят на съемках.

Несмотря на анонимный характер голосования, сотрудники Госкино предоставили телеканалу по устному запросу экспертные карты с решением и аргументацией. Как отметил глава Госкино Филипп Ильенко , карточки были выданы еще 11 июня.

По словам заместителя гендиректора «1+1 медиа» по правовым вопросам, компания уже направила заявление с требованием восстановить прокатное удостоверение на второй сезон проекта в конце мая. Ильенко заявил, что у Госкино есть 25 суток на рассмотрение такого заявления — срок, оговоренный в законодательстве для фильмов или сериалов, которые вызвали общественный резонанс.

По словам одного из членов экспертной комиссии, программного директора канала «Эспрессо» Марии Гурской, в сериале названия государственных учреждений указаны на русском языке, при этом на обычных вывесках видны украинские надписи, что создает ощущение интегрированности Украины в российское пространство.

По ее словам, подобные казусы развивают в украинцах комплекс неполноценности, унижая их достоинство. Она отметила, что семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной и цивилизованной. Гурская подчеркнула, что изменение монтажной версии всего сезона и фамилии героев могло бы повлиять на решение о выдаче прокатного удостоверения.

Отвечая на вопрос другого члена экспертной комиссии Сергея Оснача о том, не волнует ли руководство телеканала то, как будет выглядеть в глазах людей, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины, и их родственников сериал, одну из главных ролей в котором играет Народный артист России Федор Добронравов , представитель «1+1 медиа» заявил, что канал всегда был патриотично-настроенным и уважал интересы своих зрителей.

После публикации телеканалом открытого обращения об испытываемом политическом давлении в вопросах, касающихся выдачи прокатного удостоверения, члены экспертной комиссии сообщили, что сами не испытывали давления со стороны главы Госкино или других представителей ведомства.

Федор Добронравов был внесен в перечень лиц, якобы создающих угрозы национальной безопасности Украины министерством культуры страны в ноябре 2017 года. Тогда же Госкино приняло решение об аннулировании государственной регистрации и прокатных удостоверения сериала «Сваты».

После этого представители телеканала обжаловали в суде включение Добронравова в черный список, а также запрет на демонстрацию сериала с его участием в эфире. По данному делу в суде отвечали служба безопасности Украины , министерство культуры страны и государственное агентство по делам кино.

Решение о запрете Добронравову на въезд на территорию страны было отменено Киевским окружным административным судом в марте 2019 года, тогда же было признано противоправным постановление о запрете на демонстрацию сериала с его участием.

Когда шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета на въезд на Украину Добронравову, руководство «1+1» объявило о возвращении проекта.

Канал попросил Госкино возобновить также и прокатное удостоверение на второй сезон сериала, так как его срок действия еще не вышел. В начале июня медиахолдинг «1+1 медиа» обвинил Госкино в попытке затянуть обновление прокатного удостоверения вопреки решению суда. Представители ведомства отвергли обвинения и провели заседание с участием экспертного совета, представителей правообладателя и самого канала.

Зеленский еще при Порошенко выступал против запрета на Украине «Сватов» и даже записывал по этому поводу видеооборащение.

Члены комиссии Госкино, зная позицию нынешнего президента, тем не менее, дали понять, что его мнение на эту тему их совершенно не волнует.