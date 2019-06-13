Тимошенко заявила о праве Зеленского отменить повышение цен на газ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает достаточными полномочиями, чтобы отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе цен на газ.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«У президента есть конституционное право наложить вето на незаконные повышения цен. А особенно, когда цена на газ на мировых рынках почти вдвое упала», — заявила Тимошенко в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканала «112-Украина».

Кроме того, она посоветовала Зеленскому назначить членов НКРЕКП (Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг) для установления адекватных тарифов на газ.