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Тимошенко заявила о праве Зеленского отменить повышение цен на газ 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает достаточными полномочиями, чтобы отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе цен на газ.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«У президента есть конституционное право наложить вето на незаконные повышения цен. А особенно, когда цена на газ на мировых рынках почти вдвое упала», — заявила Тимошенко в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканала «112-Украина».
Кроме того, она посоветовала Зеленскому назначить членов НКРЕКП (Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг) для установления адекватных тарифов на газ.
«Если он хочет снизить тарифы, у него в руках есть все ответы на эти вопросы», — заключила глава «Батькивщины».
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский
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