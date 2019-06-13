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Украинский МИД запутался в молдавских премьерах 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Украины одновременно называет премьер-министрами Молдавии бывшего главу правительства Павла Филиппа и нового премьера Майю Санду. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на комментарий украинского МИД по итогам визита в Кишинев спецпредставителя Украины Виктора Крыжановского.
Визит Крыжановского в Молдавию состоялся 12 июня. В комментарии украинского внешнеполитического ведомства говорится, что в первой половине дня Крыжановский встретился с «назначенным парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и ее правительством».
Далее в отчете МИД говорится, что во второй половине дня прошла встреча с « премьер-министром Павлом Филиппом и членами его правительства».
При этом в сообщении не указывается, кого из глав правительств Украина считает легитимным.
Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Санду признали государства Евросоюза, а также Россия.
Комментарии1
Украина , В мире , МИД , ЕС , Кишинёв , Молдова
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