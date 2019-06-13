Украинский МИД запутался в молдавских премьерах

МИД Украины одновременно называет премьер-министрами Молдавии бывшего главу правительства Павла Филиппа и нового премьера Майю Санду. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на комментарий украинского МИД по итогам визита в Кишинев спецпредставителя Украины Виктора Крыжановского.

Визит Крыжановского в Молдавию состоялся 12 июня. В комментарии украинского внешнеполитического ведомства говорится, что в первой половине дня Крыжановский встретился с «назначенным парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и ее правительством».

Далее в отчете МИД говорится, что во второй половине дня прошла встреча с « премьер-министром Павлом Филиппом и членами его правительства».

При этом в сообщении не указывается, кого из глав правительств Украина считает легитимным.