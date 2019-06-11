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Около 3 млн украинцев воспользовались «безвизовым» режимом с ЕС за два года 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 3 млн украинцев воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС, который начал действовать ровно два года назад. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба страны.
"9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвизовым", — сказано в сообщении.
Резкий рост поездок (в 4,2 раза) по "безвизу" состоялся во второй год действия такого режима, сообщили в ведомстве.
Самой популярной страной для такого рода поездок оставалась Польша. Границу с ней пересекли более 1 млн граждан. Также популярными для украинцев были Венгрия и Румыния, число пересечений границы с которыми составило более 350 и 245 тысяч соответственно. Около 226 тысяч украинцев пересекли границу со Словакией. Кроме того более 1 млн граждан воспользовались авиасообщением для поездок в страны ЕС по "безвизу". При этом морское сообщение оказалось наименее популярным — лишь 500 человек.
С 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или учебу в Европе.
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Украина , В мире , ЕС
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