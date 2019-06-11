Около 3 млн украинцев воспользовались «безвизовым» режимом с ЕС за два года

Около 3 млн украинцев воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС , который начал действовать ровно два года назад. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба страны.

"9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвизовым", — сказано в сообщении.

Резкий рост поездок (в 4,2 раза) по "безвизу" состоялся во второй год действия такого режима, сообщили в ведомстве.

Самой популярной страной для такого рода поездок оставалась Польша. Границу с ней пересекли более 1 млн граждан. Также популярными для украинцев были Венгрия и Румыния, число пересечений границы с которыми составило более 350 и 245 тысяч соответственно. Около 226 тысяч украинцев пересекли границу со Словакией. Кроме того более 1 млн граждан воспользовались авиасообщением для поездок в страны ЕС по "безвизу". При этом морское сообщение оказалось наименее популярным — лишь 500 человек.

С 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или учебу в Европе.