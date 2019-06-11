Политики, певцы и спортсмены: кто претендует на места в Раде

Выдвижение кандидатов в депутаты во вторник завершилось на Украине . По данным опросов, в Верховную раду могут пройти пять партий. При этом эксперты полагают, что среди депутатов окажется много спортсменов, музыкантов и журналистов, из-за этого будущий парламент будет иметь низкий уровень компетентности. Один из политологов даже высказал мнение, что работу новой Рады было бы целесообразнее перенести в концертный зал и продавать билеты на заседания.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. По его мнению, это позволит ускорить перезагрузку политической системы.

Выборы в парламент пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.

В Раду пройдут 5 партий

По конституции, в состав Верховной рады входят 450 депутатов, однако, как и на прошлых выборах в 2014 году, их будет избрано меньше. В текущем составе парламента 423 парламентария, так как выборы не прошли в ряде одномандатных округов в Донбассе.

Согласно последним данным соцопросов, у пяти партий есть шансы получить депутатские мандаты. Лидером электоральных симпатий является партия Зеленского "Слуга народа", ее рейтинг за два месяца до выборов вырос почти до 50%.

Рейтинг остальных партий сейчас составляет менее 5%.

Лидер кампании

Пропрезидентская партия идет на выборы под лозунгом "Сделаем их еще раз". Зеленский уверен, что "Слуга народа" поможет установить новую систему власти в стране и "нокаутировать" старую.

"Слуга народа" — это не бренд, это — наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля (день президентских выборов) вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе", — заявил Зеленский на съезде партии.

Первым пунктом программы значится обновление системы власти, члены политсилы намерены отменить неприкосновенность депутатов и создать механизм наложения "народного вето" на новые законопроекты, не устраивающие общество. Кроме того, в партии хотят победить коррупцию, для этого планируют перевести как можно больше госуслуг в онлайн-режим, перезагрузить прокуратуру , ввести конфискацию имущества коррупционеров и создать систему денежного вознаграждения граждан за выявление коррупции.

Финансирование оборонного сектора Украины собираются установить на уровне не менее 5% ВВП, реформировать вооруженные силы партия собирается по стандартам НАТО . Согласно программе, партия намерена также принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны.

В первую пятерку политсилы вошли глава партии Дмитрий Разумков , представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Оппозиционная платформа"

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" на этих выборах имеет очень хорошие шансы восстановить утраченные позиции. Это, наверное, единственная партия, которая выступает за нормализацию отношений с Россией и обещает вернуть украинцам полноценный мир.

"Опять мы идем в борьбу, опять мы идем защищать людей, потому что они доверили нам это право. Я убежден, что мы их защитим. Мы дадим ответы на вопросы, которые их волнуют. Мы принесем в страну мир, мы улучшим жизнь людей, восстановим стабильность", — заявил лидер политсилы Юрий Бойко.

Он также пообещал, что партия будет добиваться автономного статуса для Донбасса в составе Украины.

"Программа нашей партии проста и понятна. Мы вернем мир в Донбасс. Украина выполнит минские соглашения. Донбасс получит автономный статус в составе Украины. Примем закон об амнистии, о выборах и закон об экономической зоне в Донбассе", — заявил Бойко. Высокие рейтинги партии дают основания "Оппозиционной платформе" рассчитывать на пост премьера и руководство в президиуме Рады.

"ЕС" Порошенко

Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Раду сменила название на "Европейскую солидарность". Амбиции своей политической силы Порошенко озвучил так: он хочет иметь свою оппозиционную фракцию в следующем парламенте, которая могла бы влиять на главные процессы в Раде.

"Идем на выборы, чтобы никто не развернул страну в сторону РФ. Мы идем не по должностям, а чтобы отстаивать нашу стратегию, наши принципы", — заявил Порошенко на съезде.

Экс-президент также заявил, что его политическая сила — единственная, которая готовится до конца отстаивать членство Украины в ЕС и НАТО. Порошенко добавил, что готов стать премьером в случае победы его партии на выборах. При этом пока точно не известно, будет ли он лично депутатом или после выборов сложит мандат.

"Батькивщина"

В 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной раде, не считая мажоритарщиков. Приблизительно таким же может быть результат партии Тимошенко и на этих выборах. Ее лидер уже заявила, что готова объединиться в коалицию с новым президентом и вместе сделать все, чтобы уже за 100 дней каждый украинец почувствовал изменения. По ее словам, Украине нужна "коалиция действий".

Среди приоритетных задач Тимошенко назвала снижение тарифов, восстановление экономики и рост пенсий.

"Голос"

Партия "Голос", лидером которой является украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук можно считать "прорывом" это избирательной кампании. Она была зарегистрирована лишь в конце мая и за первых шесть дней участия в избирательной кампании получила почти 5% голосов, преодолевая таким образом проходной барьер в парламент.

Осиновые тезисы партии "Голос", озвученные Вакарчуком, такие: "Мы устали от грязной политики", "Мы все хотим перемен", "Мы можем изменить страну".

Вакарчук, как и обещал, не взял в свой список действующих депутатов Рады. Основа его команды — молодые люди, которые достигли хороших результатов каждый в своем направлении. Ряд экспертов, оценивая партийные списки, назвали первую десятку "Голоса" наиболее профессиональной.

Гастролеры и аутсайдеры

Растеряв рейтинги, будучи у власти и не сумев объединиться с крупными игроками, многие политики специально создали партии под выборы.

Так, например, премьер Владимир Гройсман , который отказался баллотироваться с партией Порошенко, примет участие в выборах самостоятельно. Сейчас перед ним и его партией "Украинская стратегия" стоит непростая задача — набрать 5% голосов, чтобы преодолеть проходной барьер. Сейчас рейтинг партии колеблется в пределах 1%.

После восстановления украинского гражданства свои силы хочет попробовать и бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили . Он отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко "Удар" и заявил, что его партия "Движение новых сил" самостоятельно пойдет на внеочередные выборы в Раду.

Свое участие в досрочных выборах также подтвердила депутат Надежда Савченко , обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева. По ее словам, главная цель, которую партия будет реализовывать в Раде, — изменение политической системы. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года по делу об убийстве журналистов в Донбассе, однако она была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

Баллотироваться в Раду также будут парламентские партии "Радикальная партия" Олега Ляшко , "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового и "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка . Но пока ни у одной из этих партий нет реальных шансов вновь оказаться под куполом Рады.

Вопрос компетентности

Анализируя списки лидирующих партий, украинский эксперт Руслан Бортник отметил, что они в этот раз формируется под влиянием хайпа и маркетинговых технологии.

"Приход или возвращение в парламент спортсменов, музыкантов, огромного количества публичных лиц, разного рода экспертов и журналистов — все это новый тренд парламента 2019 года. В связи с этим, к сожалению, будущий парламент будет иметь две проблемы: низкий уровень компетентности, так как в списках много людей, которые не понимают, что такое парламентаризм. И вторая — это то, что идеологических партий в этом парламенте будет лишь одна-две", — написал Бортник в Facebook.

Схожее мнение выразил украинский политолог Кость Бондаренко.