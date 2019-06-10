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Беглый депутат Онищенко намерен баллотироваться в Раду 

News.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский депутат Александр Онищенко, сбежавший из страны из-за обвинений в денежных махинациях, собирается вернуться в Киев и идти на выборы в Раду. Онищенко уточнил, что будет принимать участие как мажоритарщик.
Он будет проходить по 93-му округу, это Киевская область, сообщает LIGA.net. При Порошенко Онищенко хотели судить за хищение газа, который он перепродавал своим фирмам по заниженной цене, а сам якобы зарабатывал на этом миллиарды.
Ранее News.ru сообщал, что эмигрировавший с Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам. По его словам, глава государства желает стать самым богатым на Украине.
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Украина , В мире , Александр Онищенко , Петр Порошенко , Киев
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