Беглый депутат Онищенко намерен баллотироваться в Раду

Украинский депутат Александр Онищенко , сбежавший из страны из-за обвинений в денежных махинациях, собирается вернуться в Киев и идти на выборы в Раду. Онищенко уточнил, что будет принимать участие как мажоритарщик.

Он будет проходить по 93-му округу, это Киевская область, сообщает LIGA.net. При Порошенко Онищенко хотели судить за хищение газа, который он перепродавал своим фирмам по заниженной цене, а сам якобы зарабатывал на этом миллиарды.

Ранее News.ru сообщал, что эмигрировавший с Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге президента Украины Петра Порошенко к деньгам. По его словам, глава государства желает стать самым богатым на Украине.