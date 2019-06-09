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В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах 

РИА Новости + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава избирательного штаба политсилы Европейская солидарность Сергей Березенко назвал причину поражения Петра Порошенко на выборах президента.
Березенко отметил, что проблема заключалась в отсутствии общения с украинцами в соцсетях. По его словам, штаб исходил из того, что избиратели разделятся на "проукраинских государственников" и граждан, которые хотят "жить сыто и спокойно", сохраняя хорошие отношения с Россией.
Однако появление в качестве кандидата Владимира Зеленского обозначило другое разграничение — на сторонников нового и сторонников старого. При таком делении наиболее выгодно смотрелся Владимир Зеленский.
"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", — заключил он в комментарии "Главреду".
В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем президентской гонки: во втором туре он набрал около 73% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали лишь 24% украинцев.
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Комментарии2
Украина , В мире , Сергей Березенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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