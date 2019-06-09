В избирательном штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах

Березенко отметил, что проблема заключалась в отсутствии общения с украинцами в соцсетях. По его словам, штаб исходил из того, что избиратели разделятся на "проукраинских государственников" и граждан, которые хотят "жить сыто и спокойно", сохраняя хорошие отношения с Россией.

Однако появление в качестве кандидата Владимира Зеленского обозначило другое разграничение — на сторонников нового и сторонников старого. При таком делении наиболее выгодно смотрелся Владимир Зеленский.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", — заключил он в комментарии "Главреду".