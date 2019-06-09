Медведчук не согласился с Путиным про опытность Зеленского

До этого Путин заявил, что для управления страной нужен опыт, которого может не хватать Зеленскому. Однако это, по его словам, "дело наживное", и надо подождать.

Медведчук выразил свое несогласие с российским лидером и его фразой, что "опыт — дело наживное". По его словам, он не хочет жить в стране, которая является объектом эксперимента.

"Вот пришел человек — теперь он будет учиться, теперь он будет приобретать навыки, а страна живет в своих нормах, в своих законах, в своих правилах", — отметил Медведчук.

Он добавил, что стране нужен президент, который в состоянии решить сейчас социальные и экономические проблемы, политический кризис.

В противном случае, подчеркнул Медведчук, Зеленскому надо набрать команду профессиональных людей, которые решат эти проблемы. Однако, заключил политик, украинский лидер этого не делает.