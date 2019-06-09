Политик Медведчук назвал главных врагов Украины

Украинский политик и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал трёх главных врагов Украины

Это деградация, деиндустриализация, деинтеллектуализация.

Заявление прозвучало в выступлении председателя политсовета партии на Всеукраинском объединительном съезде «Оппозиционной платформы». Медведчук подкрепил своё высказывание конкретными примерами, передачу транслировал телеканал «112 Украина».

Так, политик напомнил, что площадь страны когда-то составляла 603 тысячи квадратных километра, на сегодня же контролируются только 550.

Наша страна — это страна с населением когда-то была 52 млн человек. А сколько сегодня? 38, 35, 30? А кто вообще знает? Не знает никто — ни власть, ни люди, — резюмировал Медведчук.