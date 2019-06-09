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Политик Медведчук назвал главных врагов Украины 

News.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Украинский политик и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал трёх главных врагов Украины.
Это деградация, деиндустриализация, деинтеллектуализация.
Заявление прозвучало в выступлении председателя политсовета партии на Всеукраинском объединительном съезде «Оппозиционной платформы». Медведчук подкрепил своё высказывание конкретными примерами, передачу транслировал телеканал «112 Украина».
Так, политик напомнил, что площадь страны когда-то составляла 603 тысячи квадратных километра, на сегодня же контролируются только 550.
Наша страна — это страна с населением когда-то была 52 млн человек. А сколько сегодня? 38, 35, 30? А кто вообще знает? Не знает никто — ни власть, ни люди, — резюмировал Медведчук.
Ранее News.ru сообщал, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Верховная Рада
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