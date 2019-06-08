Медведчук обозначил трех главных врагов Украины 

Ранее в силу вступил указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске 8-го созыва Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля. Избирательная кампания официально стартовала 24 мая.
«Наши враги — это деградация, это деиндустриализация, это деинтеллектуализация. Только несколько фактов, вопиющих, в отношении деградации. Площадь нашей страны некогда составляла 603 тыс. кв. км. Сегодня контролируемыми остаются 550. Наша страна — это страна с населением когда-то была 52 млн человек. А сколько сегодня? 38, 35, 30? А кто вообще знает? Не знает никто — ни власть, ни люди», — приводит словам политика издание.
Виктор Медведчук еще раз подчеркнул, что главной задачей партии является реализация мирного плана и урегулирование ситуации на востоке Украины.
Съезд «Оппозиционной платформы — За жизнь» состоялся 6 июня. Позднее выяснилось, что одно из проходных мест в списке партии на выборах занял Илья Кива. По мнению Вадима Рабиновича, появление такого человека в рядах политсилы говорит о реальных шагах организации по укреплению единства Украины.
Однако директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что если бы «Оппозиционная платформа-За жизнь» объединилась с «Оппозиционным блоком», то их шансы получить на парламентских выборах больше 15% были бы велики. Сейчас же, по мнению политолога, этого добиться труднее.