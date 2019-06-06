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Как начало капитуляции: В Раде оценили заявление Кучмы по Донбассу 

Рамблер + ещё 5 17 минут назад
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко назвала предложения, озвученные представителем Киева в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, началом капитуляции Украины по российскому сценарию.
Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду
«Озвученные Кучмой пункты "дорожной карты Зеленского" на минских переговорах является ничем иным, как началом капитуляции Украины», — написала Гопко в Facebook.
Она добавила, что безопасность и суверенитет Украины не могут быть «предметом торговли», и Зеленскому следует публично дезавуировать заявления Кучмы, иначе «это означает, что он стал на путь государственной измены».
Ранее на встрече трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в регионе.
Украина , Видео , В мире , Леонид Кучма , Анна Гопко , Верховная Рада , Киев
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