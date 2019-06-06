Как начало капитуляции: В Раде оценили заявление Кучмы по Донбассу

«Озвученные Кучмой пункты "дорожной карты Зеленского" на минских переговорах является ничем иным, как началом капитуляции Украины», — написала Гопко в Facebook.

Она добавила, что безопасность и суверенитет Украины не могут быть «предметом торговли», и Зеленскому следует публично дезавуировать заявления Кучмы, иначе «это означает, что он стал на путь государственной измены».

Ранее на встрече трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в регионе.