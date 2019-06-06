Украинцы потребовали у России миллиарды долларов

Всего в Гаагском арбитраже на рассмотрении находится более 10 исков, которые основываются на соглашении между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

«Заявители требуют от Российской Федерации возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов США», — подчеркнул Гальперин.

При этом замруководителя Минюста отметил, что интересы российской стороны представляют ведущие отечественные и зарубежные юридические фирмы.

«У нашей страны есть хорошие шансы отстоять свои интересы при условии, что споры будут рассматриваться беспристрастно, на основании юридических аргументов», — добавил чиновник.