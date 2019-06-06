Украинцы потребовали у России миллиарды долларов 

Украинские предприниматели пытаются отсудить у российского правительства миллиарды долларов в Европейском союзе по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости замглавы Министерства юстиции РФ Михаил Гальперин. По его словам, требования связаны с потерей бизнесменами активов в Крыму.
Всего в Гаагском арбитраже на рассмотрении находится более 10 исков, которые основываются на соглашении между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.
«Заявители требуют от Российской Федерации возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов США», — подчеркнул Гальперин.
При этом замруководителя Минюста отметил, что интересы российской стороны представляют ведущие отечественные и зарубежные юридические фирмы.
«У нашей страны есть хорошие шансы отстоять свои интересы при условии, что споры будут рассматриваться беспристрастно, на основании юридических аргументов», — добавил чиновник.
Ранее «о возвращении захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам» в своём посте в Facebook упомянул бывший президент Украины Пётр Порошенко. Экс-глава государства назвал это обстоятельство одним из условий для снятия экономической блокады Донбасса. При этом политик подчеркнул, что инициатива нынешнего руководства страны о снятии ограничений без выполнения вышеуказанной процедуры поможет «реализации российского сценария на Донбассе», назвав её «предательством национальных интересов государства и памяти о тысячах украинских патриотов».