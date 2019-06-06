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Украинские инвесторы потребовали у России миллиарды долларов 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Компании и физические лица с Украины оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил замглавы Министерства юстиции России Михаил Гальперин.
Он сообщил, что украинские юридические и физические лица подали более десятка исков в международный арбитраж связи с соглашением между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.
«Заявители требуют от России возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов», — сказал Гальперин РИА «Новости».
Национализация в Крыму проходила до 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия «Крымэнерго», «Крымавтотранс», филиал «Укртелекома», «Черноморнефтегаз», «Крымхлеб», судостроительные и промышленные предприятия и другие.
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Комментарии3
Украина , Видео , В мире , Михаил Гальперин , Правительство Украины , Минюст РФ , Правительство РФ , РИА Новости , Республика Крым
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