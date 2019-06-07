Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что они «доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным». Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире украинского ТВ.
«Президент должен быть объективным. Поэтому когда есть за что — нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения?» — приводит слова Зеленского телеканал «112 Украина».
Украинский лидер перечислил отвергнутые радой законопроекты и заявил, что своим трудом депутаты доказывают всей стране, что решение о роспуске рады было верным.
«Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные», — сказал президент.
Зеленский отметил, что уровень поддержки рады сегодня составляет 4%, но депутаты не останавливаются и продолжают «пробивать дно».
Накануне парламент отказался включить в повестку предложенный президентом страны законопроект о незаконном обогащении, до этого рада отвергла законопроект Зеленского об импичменте президента, еще раньше парламентарии отказались отправить в отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана.