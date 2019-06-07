«А вдруг я ошибся?»: Зеленский записал видеообращение Верховной Раде

«Президент должен быть объективным. Поэтому когда есть за что — нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения?» — приводит слова Зеленского телеканал «112 Украина».

Украинский лидер перечислил отвергнутые радой законопроекты и заявил, что своим трудом депутаты доказывают всей стране, что решение о роспуске рады было верным.

«Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные», — сказал президент.

Зеленский отметил, что уровень поддержки рады сегодня составляет 4%, но депутаты не останавливаются и продолжают «пробивать дно».