Савченко дала прогноз, что потеряет Украина, вступив в НАТО

В случае реализации закрепленного в украинской конституции курса на вступление страны в Евросоюз и НАТО Украина потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она обратила внимание на то, что в своих предвыборных обещаниях президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости проведения референдума по вопросу пути Украины в ЕС и НАТО.

При этом во время своего визита в Брюссель глава государства уже пообещал, что будет способствовать реализации действий по сближению Украины с этими организациями, поскольку «так написано в конституции».

«Вступление в ЕС и НАТО [в конституции] закрепил [бывший президент Украины Петр] Порошенко исключительно своей волей и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет, потому что, думаю, что украинцев нужно спросить и про нашу конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО», — подчеркнула Савченко.

Комментируя возможность Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе, депутат заявила, что за пять лет внутриукраинского кризиса ситуация дошла до той точки, когда возможны два варианта: будет либо Третья мировая война, либо «все-таки мир».

«Если будет внеблоковый статус [у Украины], то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса. И нам это важно или нет?» — задается вопросом украинский политик.

Основой политической стратегии Петра Порошенко было стремление к евроинтеграции Украины. Курс на вступление в Евросоюз и НАТО экс-глава государства закрепил в конституции страны, подписав соответствующие поправки в законе 19 февраля 2019 года.

Документ, в том числе, предлагает изъять из текста переходных положений конституции норму, которая позволяет на законных основаниях размещать российский Черноморский флот в Крыму, притом что полуостров и город Севастополь с 2014 года, по итогам референдума, являются субъектами Российской Федерации. Внесение таких правок поддержали 334 парламентария, а минимально необходимое количество голосов — 300.

«Закон вносит изменения в преамбулу конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — сообщал телеканал «112 Украина» в день голосования.

В январе Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты Украины, заявил, что в случае своей победы на президентских выборах проведет референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.

«Движение Украины в НАТО и других объединений по безопасности — залог нашей безопасности, в которую я верю, и которое должно получить подтверждение через всеукраинский референдум», — указал он в предвыборной программе, которую распространила его пресс-служба.

Позже, в апреле, Зеленский подтвердил эту позицию, вместе с тем подчеркнув, что курс евроинтеграции Украина выбрала уже давно, и никто не собирается его менять.

«Мы должны людям объяснить, что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны», — отметил он.

Впрочем, вопрос вступления страны в НАТО — довольно спорный по многим причинам. Это понимают и сами украинские политики. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne отмечал, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, поскольку страна не соответствует стандартам этих организаций.

«В НАТО нас никто не брал, не берет, и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока», — подчеркнул он.

В частности, одна из причин — неразрешенные внутриукраинские конфликты, отметил депутат.

«Шансов вступить в НАТО у нас нет», — констатировал Рабинович, назвав сами заявления о возможности членства страны в альянсе враньем.

Рабинович также обратил внимание, что для вступления в военный блок Украина должна вложить порядка $120 млрд, но в ближайшие 40 лет у государства таких возможностей не будет.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 мая заверил нового украинского лидера, что альянс сохраняет свои двери открытыми для Украины. Но для вступления в блок Киеву нужно провести реформы и достичь стандартов альянса, подчеркнул Столтенберг после встречи с Зеленским.