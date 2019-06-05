Зеленский прогнозирует референдум о вступлении в НАТО

Вопрос о членстве Украины НАТО будет вынесен на национальный референдум, заявил президент Владимир Зеленский . Он добавил, что необходимо «объяснить украинцу, что такое НАТО». По словам политика, курс на вступление в альянс — это стратегический курс Украины, закрепленный в конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести на референдум вопрос о вступлении его страны в НАТО. Как сообщает телеканал «112 Украина», он заявил, что украинцы должны быть готовы к этому.

«Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — подчеркнул Зеленский, выступая в Брюсселе.

В столицу Бельгии украинский лидер прилетел с официальным визитом для встреч с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и представителями НАТО. Он подчеркнул, что членство в Североатлантическом альянсе и ЕС — стратегический курс Украины, закрепленный в конституции страны. По словам Зеленского, курс в НАТО должен обеспечить безопасность Украины и «уровень армии».

Незадолго до этого Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом . Глава альянса назвал украинскому президенту условия для вступления в военный блок, передает ФАН.

«Двери Североатлантического альянса <…> по-прежнему открыты для Украины. Однако Киеву необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО», — подчеркнул генсек.

Он также добавил, что другие страны не должны вмешиваться в сотрудничество альянса с Украиной. Зеленский заявил о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО. По его словам, это необходимо из-за «российской агрессии». Также он добавил, что Россия якобы угрожает евроатлантической безопасности. Глава украинского государства подчеркнул, что рассчитывает на возобновление диалога в рамках комиссии Украина-НАТО.

В ходе встреч Зеленский расскажет о ситуации в Донбассе и обсудит с западными партнерами пути разрешения конфликта.

Вскоре президент Украины заявил, что Киев готов выполнять минские договоренности — но для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя. Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы улучшить жизненные стандарты украинцев, уничтожить коррупцию и усовершенствовать государство.

«Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность», — подытожил украинский лидер.

В начале апреля Владимир Зеленский, будучи лидером предвыборной гонки, заявил, что Украина продолжит курс на вступление в НАТО и Евросоюз в случае победы: курс в Европу «никто не собирается менять». Зеленский подчеркнул, что вопрос о вступлении в НАТО нужно решать только через всеукраинский референдум, предварительно объяснив населению, что альянс — это «не какой-то аллигатор».

Ранее Зеленский выразил надежду, что НАТО решит принять Украину под свою эгиду «даже в случае незавершения конфликта и деоккупации территорий».

«Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — говорится в предвыборной программе Зеленского.

По мнению кандидата, у Украины есть две основные проблемы: одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну. Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Киева.

Второй проблемой страны является конфликт в Донбассе, добавил Зеленский. Он также заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным . По словам украинского политика, он считает нужным говорить о мире в Донбассе в присутствии представителей стран Запада. Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский. «Жертвовать территориями и людьми не будем никогда», — подчеркнул он.

Контакты между Украиной и НАТО начались еще в 1991 году,