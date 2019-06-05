Зеленский обратился к руководству России из-за обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился «к руководству России и командованию ее оккупационных сил на Донбассе» из-за усиленных обстрелов в данном регионе; он указал, что обострение конфликта станет плохим фоном для возобновлению переговоров в Минске

Зеленский написал в Facebook, что «вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибло трое (украинских) военнослужащих и еще трое были ранены», в связи с чем он хотел бы «обратиться к руководству России и командованию ее оккупационных сил на Донбассе».

«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей (якобы российской — прим. ВЗГЛЯД) агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — заявил президент Украины.

Украинское издание «Страна.UA» сообщает, что в Донбассе в результате обстрелов погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения. Режим прекращения огня якобы нарушался 16 раз.

Издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что после встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский объявил: 5 июня на переговорах в Минске речь будет идти об обмене пленными и прекращение огня на Донбассе.

Кроме того, в пятницу к трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе должен присоединиться новоназначенный начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности лишь после того, как станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.

При этом в Донбассе обвиняли нового украинского лидера в неготовности принимать ответственные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками.