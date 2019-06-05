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Савченко предсказала потерю Донбасса 

Газета.Ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс. Об этом сообщает NewsOne.
Кроме того, депутат раскритиковала решение экс-президента страны Петра Порошенко закрепить курс на вступление Украины в ЕС и НАТО в Конституции.
"Это бессмысленность, это абсолютно неграмотно", — подчеркнула Савченко.
Она также добавила, что про Конституцию и внешнеполитический курс страны надо спрашивать у украинцев. При этом Савченко напомнила, что Зеленский обещал провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО и ЕС, однако уже в Брюсселе глава государства заявил о поддержке курса на вступление.
Депутат уточнила, что ситуация на Донбассе зашла так далеко, что теперь — "или Третья мировая война, или все-таки мир".
"Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса", — заключила Савченко.
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Украина , В мире , Конфликты , Петр Порошенко , Надежда Савченко , ЕС , НАТО
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