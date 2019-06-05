Савченко предсказала потерю Донбасса

Кроме того, депутат раскритиковала решение экс-президента страны Петра Порошенко закрепить курс на вступление Украины в ЕС и НАТО в Конституции.

"Это бессмысленность, это абсолютно неграмотно", — подчеркнула Савченко.

Она также добавила, что про Конституцию и внешнеполитический курс страны надо спрашивать у украинцев. При этом Савченко напомнила, что Зеленский обещал провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО и ЕС, однако уже в Брюсселе глава государства заявил о поддержке курса на вступление.

Депутат уточнила, что ситуация на Донбассе зашла так далеко, что теперь — "или Третья мировая война, или все-таки мир".