Украинские оппозиционеры объединятся

Украинские партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» планируют объединиться после раскола. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в партиях.

Оппозиционеры пойдут на вынужденный союз, чтобы набрать на юго-востоке страны максимально возможное количество голосов на выборах в Верховную Раду . Сейчас «Оппозиционный блок» может рассчитывать на поддержку 2-4 процентов избирателей, что не позволит партии попасть в парламент. «Оппозиционную платформу» готовы поддержать около 15 процентов украинцев.

Объединившись, партии смогут дополнительно получить более пяти процентов голосов. Политики рассчитывают, что это позволит сформировать в Раде «серьезную политическую силу, способную влиять на повестку».

По данным собеседников издания, объединительный съезд может пройти уже сегодня, 5 июня. Союз возглавит экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко . Представители партий не могут с уверенностью сказать, как долго они будут действовать совместно, однако рассчитывают на продолжение сотрудничества и после выборов.

Партии входили в единую оппозиционную группу, однако разделились в декабре 2018 года. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» возглавляет Виктор Медведчук , которого на Украине считают пророссийским политиком. Вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко он посещал Москву перед проведением первого тура выборов.