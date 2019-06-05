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Украинские оппозиционеры объединятся 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Украинские партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» планируют объединиться после раскола. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в партиях.
Оппозиционеры пойдут на вынужденный союз, чтобы набрать на юго-востоке страны максимально возможное количество голосов на выборах в Верховную Раду. Сейчас «Оппозиционный блок» может рассчитывать на поддержку 2-4 процентов избирателей, что не позволит партии попасть в парламент. «Оппозиционную платформу» готовы поддержать около 15 процентов украинцев.
Объединившись, партии смогут дополнительно получить более пяти процентов голосов. Политики рассчитывают, что это позволит сформировать в Раде «серьезную политическую силу, способную влиять на повестку».
По данным собеседников издания, объединительный съезд может пройти уже сегодня, 5 июня. Союз возглавит экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко. Представители партий не могут с уверенностью сказать, как долго они будут действовать совместно, однако рассчитывают на продолжение сотрудничества и после выборов.
Партии входили в единую оппозиционную группу, однако разделились в декабре 2018 года. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» возглавляет Виктор Медведчук, которого на Украине считают пророссийским политиком. Вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко он посещал Москву перед проведением первого тура выборов.
Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля 2019. Согласно данным предварительного опроса, в парламент могут пройти четыре партии: «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
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Украина , В мире , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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