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В Донбассе обвинили Зеленского в нежелании принимать ответственные решения 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, сделанные им в Брюсселе, говорят о его неготовности принимать ответственные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, заявил депутат Народного совета ДНР Александр Куренков.
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«В ходе сегодняшней встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины выразил готовность вести переговоры с Россией о внедрении Минских соглашений. Однако, как мы прекрасно знаем, Россия не является стороной конфликта. К тому же подобного рода заявления лишний раз свидетельствуют о том, что господин Зеленский не желает вести прямой диалог с республиками, продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения», — приводит слова Куренкова «Донецкое агентство новостей».
Куренков отметил, что Зеленский продолжает курс, который заложил его предшественник Петр Порошенко.
Ранее Зеленский после встречи с генсеком НАТО заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности лишь после того, как станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.
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Украина , В мире
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