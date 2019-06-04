В Донбассе обвинили Зеленского в нежелании принимать ответственные решения

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе, сделанные им в Брюсселе, говорят о его неготовности принимать ответственные решения и вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, заявил депутат Народного совета ДНР Александр Куренков.

«В ходе сегодняшней встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины выразил готовность вести переговоры с Россией о внедрении Минских соглашений. Однако, как мы прекрасно знаем, Россия не является стороной конфликта. К тому же подобного рода заявления лишний раз свидетельствуют о том, что господин Зеленский не желает вести прямой диалог с республиками, продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения», — приводит слова Куренкова «Донецкое агентство новостей».

Куренков отметил, что Зеленский продолжает курс, который заложил его предшественник Петр Порошенко.

Ранее Зеленский после встречи с генсеком НАТО заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности лишь после того, как станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.