Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ и выполнению минских договоренностей 

ТАСС 40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Об этом он заявил во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.
"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", — сказал он.
Украинский лидер сообщил, что во встрече контактной группы в Минске 5 июня примет участие новый начальник Генштаба ВС страны.
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Украина , Видео , В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Генштаб , НАТО
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