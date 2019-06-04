Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и соблюдению минских договоренностей после усиления военного, экономического и политического потенциала Украины.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал Зеленский на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.
Зеленский сообщил, что 5 июня во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.
Зеленский анонсировал «некоторые предложения», которые помогут закрыть несколько важных пунктов переговоров.
«Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов», — сказал он.