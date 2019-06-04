Румыно-украинская война-2022: что стоит за появлением скандального ролика (Главред, Украина)

Главред (Украина). В сети опубликовано любительское видео под названием «Румыно-украинская война-2022». В ролике демонстрируется, как в 2022 году Румыния может оккупировать Черновицкую и часть Одесской области Украины . А катализатором послужит полномасштабное наступление России на Украину. О том, кому и для чего понадобилось раздувать панику среди украинцев, рассуждает политический аналитик издания

В сети было опубликовано любительское видео под названием «Румыно-украинская война-2022». В ролике демонстрируется, как в 2022 году Румыния может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. А катализатором послужит полномасштабное наступление России на Украину.

Давайте попробуем разобраться, кому и для чего понадобилось раздувать панику по поводу возможных территориальных претензий Румынии к Украине.

Киевом. Румынские элиты в свое время серьезно разыгрывали тему Великой Румынии. Тогда высказывались некоторые территориальные претензии, в том числе и к Украине. В то время это привело к весьма напряженным отношениям между Бухарестом

Однако потом Румыния вступила в НАТО . И, согласно принципам Альянса, Румыния должна была зафиксировать, что у нее нет территориальных споров и претензий к другим государствам. Тогда и были подписаны соответствующие международные соглашения с Украиной и Молдавией

У Украины тогда уже была урегулированная граница с Румынией, но нам был нужен румыно-молдавский договор, потому что речь шла о таком понятии, как «встреча трех границ». И как раз эта точка у нас была не определена. А когда соглашение о границах не завершено, возникают возможности пересмотра границ и реваншистских действий.

После вступления в НАТО Румыния четко закрепила в своем законодательном поле, что у нее не будет территориальных претензий ни к одной из стран.

После этого в Румынии были попытки дестабилизировать ситуацию на уровне национальных меньшинств, но и они очень быстро закончились. Фактически проявления реваншистской политики Румынии завершились с уходом с президентского поста Траяна Бэсеску, который бредил идеями Великой Румынии и который на реваншистских настроениях выстраивал свою политическую кампанию.

К счастью, это было давно. К тому же, то был очень гнилой коррумпированный режим. Румыния уже после Траяна Бэсеску запустила серьезную антикоррупционную кампанию. И возвращение тех групп, которые стояли за Бэсеску, мне кажется сегодня невозможным по многим причинам. Не только потому, что в Румынии реваншистские настроения, особенно в отношении к Украине, популярными не назовешь, но и потому что румынские реваншисты, которые еще остались в небольшом количестве, очень тесно в сознании румын связаны с коррупцией и разграблением государственных ресурсов.

Так что подобные идеи в Румынии сегодня попросту непопулярны. Их разделяют лишь маргинальные группы.

Плюс — членство Румынии в НАТО накладывает на государство серьезные обязательства. Даже допустить нельзя, что страна-член НАТО развернет реваншистские действия относительно другой страны, тем более страны, которая имеет полноценное партнерство с Альянсом. Об этом и речи быть не может.

Потому в международно-политическом плане все то, что показано в ролике, выглядит как смешная и мелкая инсценировка. Потому всерьез я бы не стал рассматривать такую угрозу со стороны Румынии.

Правда, существуют некоторые действия, которые могут вытекать из старых решений румынского правительства еще времен Бэсеску. Они до сих пор не отменены и в какой-то момент могут разыгрываться.

Например, еще в мою бытность депутатом, где-то в 2007-2008 году, мы получили документ (он тогда был для служебного пользования, сейчас он уже не считается секретным), в котором отражалась позиция румынской власти относительно румынских национальных меньшинств в других государствах, в частности в Украине. Некоторые моменты могли действительно рассматриваться как подрывная деятельность, однако она не носила характера реваншизма с целью захвата территорий других стран.

Потому берусь утверждать, что такой угрозы со стороны Румынии нет.

Другой и более важный вопрос — кто культивирует идею возможного разделения Украины, мол, «мы забираем то, что принадлежит нам, вы забираете то, что принадлежит вам»? Эту идею культивирует исключительно Россия.

Вспомните слова Дональда Туска, когда он рассказывал, как Путин ему лично предлагал забрать запад Украины, а Россия заберет восток Украины. С подобными предложениями Москва действительно обращается к западным лидерам. В России даже не понимают, насколько это глупо выглядит в глазах современных цивилизованных стран.

Даже Виктор Орбан , который до сих пор разыгрывает карту мадьярских влияний и обид за Трианонский мир, не может поддержать действия, которые предусматривают, что Ужгород или Мукачево отойдут вновь к Венгрии. В Венгрии играют в национальные меньшинства, в разные влияния, в определенный лоббизм, но не в территориальные претензии.

Тем не менее Россия культивирует эти идеи. И дело тут не в каком-то конкретном плане, а в российском имперском способе мышления. В России убеждены, что все в мире такие же подлые и жадные, как и они, просто, мол, Европа скованна какими-то обязательствами, потому она, мечтая оторвать от Украины и других стран по куску, не может открыто об этом заявить. И Путин считает, что, создав какие-то предпосылки, он стимулирует к таким действиям европейские страны, а они в ответ с радостью пожмут ему руку и пойдут таким путем.

На самом деле в Европе уже даже на психологическом уровне невозможны подобные вещи. А у Путина убеждены, что все это возможно, потому-то и играются.

Все это касается и раздувания в сети заявлений о том, что западная Украина должна стать польской. Хотя в Польше лидер совершенно маргинальной партии «Змяна» — на подписке о невыезде после нескольких лет тюрьмы за шпионаж в пользу России. А в сети разгоняется информация о том, что, мол, эта партия сейчас является одной из самых мощных в Польше и она сможет добиться возвращения Западной Украины под польское влияние. Все это раскручивает российская пропагандистская машина, что вполне в ее стиле.

Если говорить конкретно о ролике, в котором речь идет о румыно-украинской войне в 2022 году, то он появился неделю назад. И в первые дни просмотров у этого видео было немного, буквально 2-3 тысячи. Уровень ролика — очень примитивный. Сегодня, спустя неделю, я специально просмотрел другие «творения» автора (он, к слову, анонимный, обозначен какими-то цифрами). Большинство «шедевров» этого автора набирают по 160-200 просмотров, то есть его сложно отнести к популярным. А тут ему удалось запустить материал, который в силу каких-то причин создал резонанс.

Однако тут дело не в том, кто создал это видео, а в том, кто его раскручивал! Было бы хорошо, если бы на этот вопрос дали ответ украинские спецслужбы. В результате раскрутки ролик собрал уже четверть миллиона просмотров, о нем говорят и снимают телевизионные сюжеты.

Автор выпустил второй ролик под названием «Румыно-украинская война, часть 2», где открыто троллит военного прокурора Украины Матиоса, высмеивает реакцию.

На мой взгляд, ролик является просто одним из выхлопов сознания полуадеквата, то ли румына, то ли молдаванина. Человек владеет русским языком и немного ориентируется в украинском информационном потоке. Не более того.

Поднимать панику из-за появления подобного ролика уж точно не стоит. У нас ежедневно в Сети появляются видео с реваншистскими идеями и заявлениями, с картами наступления России на Одессу и другие украинские города. Причем эти видео получают тысячи отзывов, комментариев и рассказов о том, кто как будет встречать российские войска хлебом-солью. Вот по таким поводам в первую очередь нужно созывать СНБО, заседания силовиков, выискивать тех, кто это поддерживает в Украине. Мы уже наверняка знаем, что Россия не придерживается международного права, потому такие ролики могут оказаться пробами и прощупыванием настроений.

На официальном Уровне Украина должна была отреагировать следующим образом. Украинский МИД должен был выступить с нотой к румынской власти, которая бы содержала требование объяснить, что это значит и как Румыния будет на это реагировать. А Румыния в свою очередь должна была бы озвучить адекватный ответ, что это — полная глупость.

Ролик создал профан, но за его распространением кто-то стоит. Кто-то очень постарался, чтобы это видео массово крутилось. Наши силовики должны установить, кто организовал раскрутку.

Потому идея Матиоса о созыве силовиков неплоха. Но она не должна быть сосредоточена на том, что появилась огромная угроза, что румыны наступают на Украину и тому подобное. Она должна сфокусироваться на том, кто организатор этой провокации — не автор ролика, а тот, кто его тиражирует и развертывает истерию вокруг него.

Когда все это будет установлено, мы сможем узнать очень интересные вещи. Могут быть обнаружены люди, заинтересованные в том, чтобы украинцы относились к Европе с подозрением. У нас же постоянно проявляются подобные настроения: «Европа нас не любит», «Венгрия на нас едва ли не танками идет», «Польша готовится захватить Львов». Все это — российские идеи, которые распространяются в Украине. И история с этим роликом, безусловно, может иметь российский след.

Также внимательно следует посмотреть на комментарии под этим видео. По особенностям речи вижу, что часть комментаторов, которые с восторгом рассказывают, как нужно делить Украину, явно имеют украинское, а не российское происхождение. У людей из России другое владение русским языком. В этом контексте есть на что посмотреть: люди, которые поддерживают тексты, содержащие прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины, должны попасть в сферу внимания спецслужб.

И последний момент. В ролике указывается четкий временной период, когда Румыния оккупирует Буковину — 2022 год, а также указывается, что катализатором этих события станет полномасштабное наступление России на Украину в это время. Сложно объяснить, почему речь идет именно о 2022 годе. Склоняюсь к мысли, что это просто «пальцем в небо». В других роликах этого автора тоже называются какие-то годы и даты, и они тоже из разряда «пальцем в небо». Уровень подготовки данного ролика уж никак не свидетельствует о компетенции и значимости его создателя.