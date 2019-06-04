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В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Украинский глава государства Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит после 22.00 (совпадает с мск), таким образом, он работает по 15 часов в сутки, рассказал во вторник первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов.
"Знаю точно, что президент и глава администрации (Андрей Богдан — ред.) уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу. В 8.30 мы все на работе, чтобы в 9.00 могли полноценно работать… У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", — приводит слова Трофимова издание "Украинская правда".
По его словам, Зеленский не выходит из здания администрации раньше 22.00.
"Он очень ответственный человек… Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят… Ему очень важно доверие людей", — отметил Трофимов.
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Украина , В мире , Сергей Трофимов , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Украинская правда
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