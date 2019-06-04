В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента

Сергей Трофимов. Украинский глава государства Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит после 22.00 (совпадает с мск), таким образом, он работает по 15 часов в сутки, рассказал во вторник первый замглавы администрации президента

"Знаю точно, что президент и глава администрации (Андрей Богдан — ред.) уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу. В 8.30 мы все на работе, чтобы в 9.00 могли полноценно работать… У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", — приводит слова Трофимова издание "Украинская правда".

По его словам, Зеленский не выходит из здания администрации раньше 22.00.