Коломойский мобилизует Донбасс для Зеленского

Партия «Доверяй делам», которую возглавил харьковский градоначальник Геннадий Кернес , официально ориентирована на условно «пророссийский» электорат юго-восточных областей Украины . В действительности перед этой политической силой поставлены утилитарные задачи — «отбить» электорат у «Оппозиционного блока» и обеспечить украинскому президенту Владимиру Зеленскому лояльный парламент.

Объединительный съезд партии «Доверяй делам» мэра Харькова Геннадия Кернеса и главы Одессы Геннадия Труханова прошёл на фоне акций протеста националистов. Активисты «Национального корпуса» и других ультраправых организаций снесли памятник маршалу Георгию Жукову возле Дворца спорта, где проходил съезд. Националисты объясняли свои действия законом о декоммунизации, хотя формально его действие не распространяется на памятники военачальникам времён Второй мировой войны.

Националисты прямо провели параллели между съездом партии «Доверяй делам» и съездом депутатов Юго-Востока Украины 22 февраля 2014 года, на котором также председательствовал Кернес. Тогда это мероприятие, на котором присутствовали такие одиозные фигуры, как глава общественной организации «Оплот» Евгений Жилин и общественный деятель Олег Царёв , было расценено как демонстрация стремления местной администрации к сепаратизму. Однако реального отделения Харьковской области по «донбасскому сценарию» не последовало — во многом из-за соглашательской политики Кернеса, который предпочёл наладить отношения с новой украинской властью. Сейчас в съезде партии «Доверяй делам» в Харькове националисты увидели попытку «пророссийских сил», якобы возглавляемых Кернесом, взять реванш.

Со своей стороны Геннадий Кернес на съезде пообещал восстановить памятник маршалу Жукову.

Я посоветовался с депутатом Верховной рады Виталием Хомутынником, и он сказал, что за счёт фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время, — заявил харьковский градоначальник.

Также на мероприятии была озвучена программа новой партии, один из ключевых пунктов которой — налаживание добрососедских отношений с Россией.

Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что всё должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения, — заявил Кернес на съезде.

Кернес и Труханов раскритиковали «языковой закон», как не соответствующий европейским стандартам и не учитывающий интересы нацменьшинств. Они пообещали, что в случае победы на парламентских выборах будут продвигать политику децентрализации Украины — расширять полномочия местных властей.

Откровенно «пророссийская» риторика лидеров «Доверяй делам», по мнению экспертов, имеет цель «отбить» электорат у «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и «Оппозиционного блока» Александра Вилкула . В украинском сегменте сети Интернет активно распространяются слухи, что эти две силы, ориентированные на голоса «пророссийского» электората юго-восточных областей Украины, намерены объединиться перед парламентскими выборами.

Кроме того, создание «партии мэров» афишировал 24 мая в интервью изданию «Украинская правда» предприниматель Игорь Коломойский , имеющий репутацию «серого кардинала» при избранном президенте Владимире Зеленском. По словам бизнесмена, как только он вернулся на Украину, сразу же встретился с лидером партии «Возрождение» Виталием Хомутынником и харьковским бизнесменом, близким другом Геннадия Кернеса — Павлом Фуксом для обсуждения новой политической силы. Сам олигарх принимает в этом политическом проекте «консультативное участие».

Предположительно, основная задача «партии мэров» на парламентских выборах — обеспечить Владимиру Зеленскому максимальное количество лояльных депутатов-мажоритариев в Верховной раде. Партия Зеленского «Слуга народа» имеет высокий рейтинг для того, чтобы получить парламентское большинство по партийным спискам, но недостаточное количество харизматичных лидеров на местах сказывается на мажоритариях. Таким образом, основная задача «партии мэров» на парламентских выборах — не набрать высокий процент по партийным спискам, а протолкнуть в Раду максимальное количество нардепов по мажоритарным округам. При этом сама партия рискует не преодолеть пятипроцентный барьер, поскольку объединение происходит на скорую руку, а Геннадий Кернес, известный в Харькове как Гепа, имеет сомнительную репутацию даже среди «пророссийского» электората Донбасса.

Впрочем, судьба самих досрочных выборов пока неясна — 4 июня вопрос о соответствии указа Зеленского о досрочном роспуске Рады будет рассмотрен в Конституционном суде. Как ранее писал портал News.ru, сам факт того, что судьи оперативно приняли на рассмотрение этот вопрос, возможно, свидетельствует о том, что в КСУ настроены аннулировать указ Зеленского и таким образом Рада останется работать до осени в прежнем составе. В таком случае у создаваемых политических партий будет время для того, чтобы подготовиться к выборам более основательно.