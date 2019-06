«Агент Трампа»: в Америке возмущены выбором Зеленского 

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена . Это может составлять «конфликт интересов» для бывшей журналистки. Старший Байден заявил о своем участии в президентских выборах, и дела его сына на Украине — под пристальным вниманием адвокатов Трампа.