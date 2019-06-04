Вакарчук потребовал от Зеленского принять закон об отношениях с Россией

По словам Вакарчука, президент и парламент должны принять закон, который регулировал бы все российско-украинские отношения. При этом, по его словам, текст этого закона должен исходить из того, что Россия — «страна-агрессор».

Необходимость этих действий Вакарчук объясняет существованием двойных стандартов в двусторонних отношениях.

«Мы не понимаем — торговать можно или нет с Россией, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо — и это вопрос не просто общественной дискуссии», — отметил музыкант.

По его мнению, чтобы преодолеть эту ситуацию, президент и парламент должны взять на себя ответственность.

Ранее Вакарчук заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе можно прекратить, создав на Украине «сказку», в которую жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик захотелось бы вернуться. О новых подходах в решении донбасской проблемы рассказывал и Зеленский. Не раскрывая подробности своих планов, он пообещал не торговать «территорией и суверенитетом Украины».