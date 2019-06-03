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Зеленский пообещал отдать свой паспорт Кучме 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
На пресс-конференции в Киеве бывший президент Украины посетовал на то, что для поездок на переговоры в Минск ему необходим заграничный паспорт.
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма, который вернулся на пост представителя страны в трехсторонней контактной группы в Минске, в шутку заявил, что у него нет заграничного паспорта для поездок в Белоруссию, сообщает «Страна.ua».
Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции в Киеве. Нынешний президент Украины отреагировал незамедлительно.
«Я дам вам свой», — заявил Владимир Зеленский, комментируя опасения Кучмы относительно своих заграничных поездок из-за отсутствия паспорта.
Второй президент Украины вновь стал представителем Украины на переговорах по Донбассу распоряжением Владимира Зеленского.
В октябре прошлого года Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Он сообщал, что намерен покинуть свой пост исключительно по достижении «критического возраста», а в августе Кучме исполнилось 80 лет.
Первое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с участием Леонида Кучмы состоится 5 июня.
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Комментарии3
Украина , Видео , В мире , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Киев , Минск
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