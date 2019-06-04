Украинцы вышли на митинг за отставку Авакова после убийства ребенка полицейскими

Народный депутат Егор Соболев опубликовал в Facebook видео, на котором видно, что у МВД собралось около 200 человек. Активисты скандируют лозунги «Аваков — собака» и «Авакова в отставку». При этом депутат призывает на камеру присоединяться к митингу всех желающих.

Как сообщает ТСН, изначально акция началась с колыбельных песен, люди шли с фотографиями, игрушками, рисунками и свечами. Позже митингующие зажгли файеры и дымовые шашки и начали требовать отставки высокопоставленных чиновников МВД и Нацполиции.

Акция «Безнаказанность убивает» проходит и в других крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

«Люди снова принесли игрушки под МВД. Те, что были вчера — утром убрали, а надписи об Арсене Авакове оперативно стерли», — сообщает ОО «Центр противодействия коррупции» в Twitter.

Между тем Аваков и глава Нацполиции Украины Сергей Князев встретились с матерью и бабушкой погибшего пятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД.

«Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание», — отметил Аваков.

В свою очередь, Князев принёс извинения родным мальчика и заверил, что Нацполиция окажет необходимую помощь в расследовании инцидента и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.

Глава Нацполиции также отметил, что сотрудники полиции в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

Напомним, двое полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области подозреваются в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику. Ребенок получил пулевое ранение в голову. Позже подозреваемые были задержаны.

В полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов 31 мая «пристреливал» ружье» и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».