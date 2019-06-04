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От главных силовиков Украины потребовали ответа за убийство ребенка полицейскими 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Руководители силовых ведомств Украины должны отчитаться перед Верховной Радой по делу об убийстве ребенка полицейскими. Об этом заявили в парламенте страны, передает «Украинская правда».
Представитель фракции «Самопомощь» Елена Сотник заявила, что перед главами силовых ведомств «необходимо поставить вопрос политической ответственности». Она потребовала вызвать в парламент главу МВД Украины Арсена Авакова, руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу и начальника Нацполиции Сергея Князева.
Сергей Соболев из «Батькивщины» добавил, что к ответу стоит призвать также генерального прокурора Юрия Луценко. Он подчеркнул, что высокопоставленные силовики должны были, не дожидаясь указаний, сами выйти и объясниться с гражданами.
Фракция «Блок Петра Порошенко» выразила соболезнования родным погибшего и заявила, что будет требовать ускоренного расследования.
3 июня в больнице умер пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого (Киевская область), который получил огнестрельное ранение 31 мая. Он играл во дворе, когда пьяные патрульные решили пострелять по металлическим банкам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит попыток «замять это дело».
После смерти ребенка глава полиции Киевской области подал в отставку и попросил отправить его в Донбасс.
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Украина , В мире , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , Сергей Соболев , Арсен Аваков , Сергей Князев , МВД , Верховная Рада , Украинская правда
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