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Зеленский раскрыл планы на Саакашвили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Администрация президента Украины не рассматривает предложение Михаилу Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна, и мы готовы всех выслушать. Мы готовы выслушать идеи и инициативы разных политических сил, советников, экспертов», — заявила она в интервью телекомпании «Имеди».
По словам Мендель, если Саакашвили хочет дать советы Зеленскому, администрация готова его выслушать. Тем не менее в настоящее время переговоры с экс-президентом Грузии не ведутся.
Что касается экстрадиции Саакашвили, пресс-секретарь подчеркнула, что этим должны заниматься «представители правоохранительных структур», а не президент.
Напомним, после инаугурации Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому президенту, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса». Бывший губернатор Одесской области также заявил, что обижен на Порошенко.
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Комментарии
Украина , В мире , Кавказ , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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