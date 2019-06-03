«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского

«Я тоже была „агентом Кремля“»: Пресс-секретарь Зеленского провела первый брифинг

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что ее называли «агентом Кремля». Об этом, как передает РИА «Новости», она заявила в ходе первого брифинга с журналистами.

В ходе брифинга Мендель задали вопрос о дальнейшем взаимодействии Владимира Зеленского со СМИ, поскольку во времена Петра Порошенко с одними журналистами якобы общались лишь на удобные темы, а других называли «агентами Кремля».

«Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля"», — ответила Мендель.

По словам пресс-секретаря Зеленского, он не скрывается от СМИ, еженедельно что-то комментирует на камеры и планирует быть максимально открытым.

Также Мендель анонсировала большую пресс-конференцию Зеленского по итогам первых 100 дней президентства.