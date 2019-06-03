«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского

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«Я тоже была „агентом Кремля“»: Пресс-секретарь Зеленского провела первый брифинг 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
Спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что ее называли «агентом Кремля». Об этом, как передает РИА «Новости», она заявила в ходе первого брифинга с журналистами.
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В ходе брифинга Мендель задали вопрос о дальнейшем взаимодействии Владимира Зеленского со СМИ, поскольку во времена Петра Порошенко с одними журналистами якобы общались лишь на удобные темы, а других называли «агентами Кремля».
«Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля"», — ответила Мендель.
По словам пресс-секретаря Зеленского, он не скрывается от СМИ, еженедельно что-то комментирует на камеры и планирует быть максимально открытым.
Также Мендель анонсировала большую пресс-конференцию Зеленского по итогам первых 100 дней президентства.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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