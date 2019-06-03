Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову

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В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове 

RT на русском 58 минут назад
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.
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«Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками, — наглядный пример результатов так называемого «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года», — отметил он.
При этом Конашенков добавил, что эта «остервенелая попытка» националистов заставить жителей Украины забыть об их статусе народа-победителя обречена на провал.
«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем», — заключил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ЧП.
По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.
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Украина , Видео , В мире , Общество , Георгий Жуков , Мария Захарова , Игорь Конашенков , Министерство обороны , МИД , Харьков
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