Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову

В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

«Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками, — наглядный пример результатов так называемого «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года», — отметил он.

При этом Конашенков добавил, что эта «остервенелая попытка» националистов заставить жителей Украины забыть об их статусе народа-победителя обречена на провал.

«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что украинские националисты, митингующие в Харькове, свалили с постамента бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ЧП.

По факту произошедшего на Украине возбудили два уголовных дела.