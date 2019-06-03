«Пещерное варварство»: Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, выбор Украины направлен в противоположном от цивилизации направлении — «к абсолютному, пещерному варварству».

Конашенков также отметил, что уничтожение памятника маршалу Жукову является попыткой заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя во Второй мировой войне, которая обречена на провал.

«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — приводит ТАСС слова Конашенкова.