Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову

В Министерстве обороны России назвали снос памятника Георгию Жукову в Харькове наглядным примером результатов «нового цивилизованного выбора» Украины после 2014 года.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, выбор Украины направлен в противоположном от цивилизации направлении — «к абсолютному, пещерному варварству».
Конашенков также отметил, что уничтожение памятника маршалу Жукову является попыткой заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя во Второй мировой войне, которая обречена на провал.
«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — приводит ТАСС слова Конашенкова.
Ранее украинские националисты в Харькове свалили с постамента бюст советского полководца Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес назвал уничтожение памятника актом вандализма, совершенным отбросами общества. Он пообещал восстановить бюст в ближайшее время.