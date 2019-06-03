Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пещерное варварство»: Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову 

Рамблер 22 минуты назад
В Министерстве обороны России назвали снос памятника Георгию Жукову в Харькове наглядным примером результатов «нового цивилизованного выбора» Украины после 2014 года.
В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, выбор Украины направлен в противоположном от цивилизации направлении — «к абсолютному, пещерному варварству».
Конашенков также отметил, что уничтожение памятника маршалу Жукову является попыткой заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя во Второй мировой войне, которая обречена на провал.
«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия», — приводит ТАСС слова Конашенкова.
Ранее украинские националисты в Харькове свалили с постамента бюст советского полководца Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес назвал уничтожение памятника актом вандализма, совершенным отбросами общества. Он пообещал восстановить бюст в ближайшее время.
Комментарии39
Украина , Видео , В мире , Общество , Георгий Жуков , Геннадий Кернес , Министерство обороны , МИД , ИТАР-ТАСС , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чёрный дым: В московском метро произошло ЧП11
Не признают Крым: Европа продлевает санкции55
Умер Владимир Горевой
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»13
Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу77
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
01:08
Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову
Украина В мире
02:20
Умер Владимир Горевой
Общество
02:15
Не признают Крым: Европа продлевает санкции
Политика В мире
02:19
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России
Европа В мире
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
01:06
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Общество Статьи
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
02:51
Шнуров раскритиковал рэп-баттлы
Шоу-бизнес
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение