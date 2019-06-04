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Авторство ролика об аннексии части Украины приписали российским спецслужбам 

Lenta.ru + ещё 23 20 минут назад
Фото: РИА Новости
За публикацией на YouTube видео об аннексии Румынией западных территорий Украины могут стоять российские спецслужбы. Об этом во вторник, 4 июня, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины по итогам оперативного совещания, посвященного появлению ролика.
«В качестве одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб», — отметили в надзорном ведомстве.
Там уточнили, что по факту публикации видео открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 и частью 2 статьи 110 УК Украины («Приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).
Расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.
В начале июня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать совещание с руководителями МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки после того, как на YouTube появился любительский ролик о захвате украинских территорий.
Видео сопровождалось подписью «история войны из альтернативной реальности» и указанием на то, что ролик является «прологом» к книге, которую пишет загрузивший его юзер. В нем описывалась фантазия о произошедшем в 2022 году объединении Румынии и Молдавии, после которого румынские войска начали операцию по возвращению входившего ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. Параллельно в ролике рассказывалось об активизации деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и вступлении в конфликт России.
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Украина , В мире , Анатолий Матиос , Министерство обороны , Генштаб , МИД , СБУ , Румыния
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