Авторство ролика об аннексии части Украины приписали российским спецслужбам

За публикацией на YouTube видео об аннексии Румынией западных территорий Украины могут стоять российские спецслужбы. Об этом во вторник, 4 июня, сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины по итогам оперативного совещания, посвященного появлению ролика.

«В качестве одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб», — отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что по факту публикации видео открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 и частью 2 статьи 110 УК Украины («Приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

В начале июня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос решил созвать совещание с руководителями МИД Генштаба , Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки после того, как на YouTube появился любительский ролик о захвате украинских территорий.

Видео сопровождалось подписью «история войны из альтернативной реальности» и указанием на то, что ролик является «прологом» к книге, которую пишет загрузивший его юзер. В нем описывалась фантазия о произошедшем в 2022 году объединении Румынии и Молдавии, после которого румынские войска начали операцию по возвращению входившего ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. Параллельно в ролике рассказывалось об активизации деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и вступлении в конфликт России.