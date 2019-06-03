Украинские СМИ сообщили о побеге Яценюка за границу

По данным издания Elise Journal, две дочери, сестра и родители политика получили гражданство США

Сообщается, что его жена является гражданкой Вануату. Гражданство этого же тихоокеанского государства получил и Яценюк, который по данным издания, он уже давно сбежал из страны.