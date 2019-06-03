На Украине сообщили о побеге бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и его семьи из страны.
По данным издания Elise Journal, две дочери, сестра и родители политика получили гражданство США.
Сообщается, что его жена является гражданкой Вануату. Гражданство этого же тихоокеанского государства получил и Яценюк, который по данным издания, он уже давно сбежал из страны.
Ранее сообщалось, что бывший президент Пётр Порошенко готовится к побегу Свои подозрения по этому поводу экс-министр экономики Владимир Лановой объснил тем, что доходы бывшего украинского лидера за год выросли в 82 раза. Кроме того он распродаёт свои предприятия на территории Украины, писал News.ru.