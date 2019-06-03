Яценюк сбежал за границу

СМИ: Яценюк сбежал из Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны вместе со всей своей семьёй, сообщает Elise Journal. Политик якобы уже оформил себе и всем своим родственникам новое гражданство.

По данным издания, Яценюк, «который обещал на Майдане Европу и невероятные экономические рывки», больше не является гражданином Украины, как и вся его семья: обе дочери политика, его мать, отец и сестра имеют гражданство США. При этом супруга Яценюка, как и он сам, по словам автора статьи, не так давно получили паспорта одной из стран Океании — Вануату.

«Мы обращаемся к СБУ и миграционной службе с незамедлительной просьбой проверить наличие двойного гражданства у подозреваемого гражданина Яценюка», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что проверка необходима, поскольку в случае получения Яценюком второго гражданства, бывший премьер-министр «не может быть политиком и иметь доступ к гостайне» из-за прямой угрозы национальным интересам страны.

Ранее стало известно, что Арсений Яценюк и члены возглавляемой им партии «Народный фронт» отказались от участия в парламентских выборах.