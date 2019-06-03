Яценюк сбежал за границу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Яценюк сбежал из Украины 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк покинул территорию страны вместе со всей своей семьёй, сообщает Elise Journal. Политик якобы уже оформил себе и всем своим родственникам новое гражданство.
По данным издания, Яценюк, «который обещал на Майдане Европу и невероятные экономические рывки», больше не является гражданином Украины, как и вся его семья: обе дочери политика, его мать, отец и сестра имеют гражданство США. При этом супруга Яценюка, как и он сам, по словам автора статьи, не так давно получили паспорта одной из стран Океании — Вануату.
«Мы обращаемся к СБУ и миграционной службе с незамедлительной просьбой проверить наличие двойного гражданства у подозреваемого гражданина Яценюка», — говорится в статье.
Журналисты отмечают, что проверка необходима, поскольку в случае получения Яценюком второго гражданства, бывший премьер-министр «не может быть политиком и иметь доступ к гостайне» из-за прямой угрозы национальным интересам страны.
Ранее стало известно, что Арсений Яценюк и члены возглавляемой им партии «Народный фронт» отказались от участия в парламентских выборах.
Комментарии295
Украина , Видео , В мире , Арсений Яценюк , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили ультиматум Европе466
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца22
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии109
В Москву придет тропическая жара4
Опубликованы кадры драки с погибшим бойцом ГРУ141
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:50
Пострадавших при падении батута детей отключили от ИВЛ
Происшествия
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
04:04
Яценюк сбежал за границу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение