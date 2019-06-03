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Украинских националистов призвали объединиться для борьбы против РФ 

News.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий обратился к националистическим формированиям с просьбой не допустить «капитуляции перед Россией».
Он призвал всех радикалов страны объединиться перед выборами в Верховную раду, так как уже 21 июля к власти могут прийти люди, готовые к сдаче национальных интересов страны.
Важно осознать: национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых идёт в Верховную раду немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародёрили последние пять лет, — написал Билецкий в своем блоге на сайте «Украинской правды».
Он подчеркнул, что возглавляемая им партия инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт. При этом политик выразил сожаление тем, что партии подобной направленности не пользуются поддержкой народа, так как раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять «антирекламе».
Ранее News.ru писал о том, что создать «оккупационную администрацию» на территории России предложил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его мнению, россияне не способны преодолеть имперский синдром самостоятельно.
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Комментарии1
Украина , В мире , Политика , Андрей Билецкий , Верховная Рада , Украинская правда
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