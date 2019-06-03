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Депутат Рады рассказал о брошенных украинских пенсионерах 

News.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нет в мире страны, «которая бы бросила своих пенсионеров», как это сделала Украина.
Я ещё не знаю ни одной страны, состоявшейся в мире, которая бросила своих пенсионеров, как это сделала наша, — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».
Также Рабинович заявил, что считает эту ситуацию «одним из основных преступлений Порошенко и его режима». Он добавил, что предыдущим украинским властям пенсионеры «были не нужны».
Ранее News.ru писал о заявлении Рабиновича о том, что поствыборная риторика президента Украины Владимира Зеленского, особенно в части урегулирования конфликта в Донбассе, мало чем отличается от действий его предшественника Петра Порошенко. Депутат отметил, что новый украинский лидер «также намерен давить ДНР».
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Украина , В мире , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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